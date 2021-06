Europeo – Acerbi e Belotti suonano la carica: ”Crediamoci”

I due giocatori azzurri hanno suonato la carica in vista del prosieguo dell'Europeo: queste le loro parole

L'attaccante del Torino è intervenuto ai microfoni della Uefa: ''Con Immobile siamo molto amici, ci conosciamo da tanto tempo. Quando è arrivata la prima convocazione è stato il ragazzo che mi è stato più vicino. Per me è stato un grande aiuto. La nostra è una competizione sana perché anche se giochiamo nello steso ruolo, non c’è una rivalità. Ci scambiamo consigli e cerchiamo di migliorarci a vicenda. Non vince il singolo, ma vince tutto il gruppo e la forza di questa Italia è il gruppo. Il ct Mancini è stato bravissimo perché ha dato serenità e fiducia a tutti i giocatori. Appena arrivato, ha portato entusiasmo, ha rifatto sentire l’importanza di ogni giocatore dentro al gruppo. E anche quelli che non giocavano si sono sentiti importanti e in dovere di aiutare quelli che giocavano. Poi essendo anche un grande allenatore ci ha dato delle idee di gioco, ci ha messi in campo in un determinato modo in cui ognuno può esaltare le proprio caratteristiche. Finale? Ci crediamo, è un nostro obiettivo''.