Europeo – Le probabili formazioni di Italia-Galles: turn-over per Mancini

Questo pomeriggio allo stadio Olimpico si sfideranno Italia e Galles: ecco le probabili scelte di formazione di Mancini e Page

Mancini opta per un ampio turn-over. In porta confermato Gigio Donnarumma, mentre in difesa Toloi e Bastoni sono pronti a prendere i posti di Di Lorenzo ed Acerbi. Sulla fascia sinistra, Emerson Palmieri sostituirà Spinazzola. C'è Bonucci . A centrocampo tocca nuovamente a Jorginho che agirà insieme a Cristante (in vantaggio su Pessina) ed al recuperato Verratti . Partirà dalla panchina l'eroe della partita contro la Svizzera, Manuel Locatelli. In attacco dentro Chiesa, Belotti ed uno tra Bernardeschi ed Insigne .

Il ct Page non ha intenzione di effettuare nessun cambiamento di formazione rispetto alle gare contro Svizzera e Turchia. Dentro, quindi gli stessi undici delle prime due partite. Gli azzurri dovranno stare attenti sicuramente a Gareh Bale ed Aaron Ramsey , leader della squadra, ma anche alle accelerazioni di Daniel James . In caso di vittoria il Galles guadagnerà un incredibile primo posto.

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 2003, quando l'Italia vinse con un netto 4-0. Gli azzurri non hanno mai affrontato il Galles nel corso di una competizione estiva. Bilancio favorevole alla nostra Nazionale nei sei precedenti, quattro relativi alle qualificazioni agli Europei, due invece per quelle ai Mondiali. L’Italia si è imposta in cinque occasioni. Un solo successo per i Draghi Rossi, in casa per 2-1 nel 2002.