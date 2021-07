Europeo – Sconcerti: ”Ecco come si batte la Spagna. Vinceremo noi”

Il noto giornalista, Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera ha indicato la possibile strada per battere la Spagna

SPAGNA- ''La Spagna è un avversario più fastidioso della stessa Inghilterra. Gli inglesi sono una squadra bellissima, ma disabituati ad avversari tipo Italia, molto veloci e aggressivi. Amano tenere il campo, hanno trovato tutte squadre che si sono chiuse. La Spagna è leggera, fugge via, non ha tante idee ma è insistente. È lenta in difesa perché non è abituata a difendersi. Il suo catenaccio è tenere la palla. In 5 partite ha avuto il pallone per il 70 per cento del tempo''.