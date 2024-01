GTA 6 / Clamoroso: “Ecco cosa potrebbe esserci all’interno della mappa”

Il mondo dei videogiochi è in fermento grazie all'attesa di uno dei titoli più attesi di sempre: GTA 6. Con la data di uscita fissata nel 2025, i fan di Grand Theft Auto sono affamati di notizie e anticipazioni su quello che potrebbe essere il prossimo capitolo della celebre serie di Rockstar Games. Ecco un'analisi dei rumors e delle indiscrezioni che circolano riguardo a cosa potremmo aspettarci nel gioco. In questo senso in queste ore sta circolando una voce piuttosto interessante circa una feature che potremmo ritrovarci all'interno del capolavoro di Rockstar <<<