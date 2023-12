GTA 6 | Dopo il trailer, l’indiscrezione improvvisa: “Ecco cosa si potrà fare”

Sembra che il tanto atteso e discusso Grand Theft Auto VI stia per portare una ventata di novità senza precedenti nel mondo dei videogiochi. L'annuncio del primo trailer, fissato per il 5 dicembre 2023, è stato accompagnato da un'indiscrezione che ha catturato l'attenzione di giocatori e appassionati di tutto il mondo: la possibilità di giocare in una modalità "senza crimine".