GTA 6 / Ecco 5 cose (da paura) che potrebbero esserci nel gioco

Argos ha indicato che GTA 6 potrebbe essere disponibile per il pre-ordine il 12 dicembre 2023 per Xbox Series X|S e PlayStation 5, ma il sito Rockstar Universe ha smentito questa data dopo aver contattato l'assistenza clienti del rivenditore.

Secondo il leaker Tez2, noto per aver fornito informazioni affidabili in passato, GTA 6 potrebbe presentare un rilascio periodico di contenuti. Tuttavia, sembra che il gioco non includerà un sistema meteorologico avanzato, secondo le sue indiscrezioni. Resta da confermare se queste informazioni saranno accurate o no. Nel frattempo, noi abbiamo raccolto le indiscrezioni più interessanti rispetto a quello che potrebbe accadere all'interno del gioco: ecco le 5 cose che forse non sai su GTA6 <<<