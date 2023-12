GTA 6 | Dal trailer spuntano dei dettagli incredibili: guardate! – FOTO

Il trailer di GTA 6 è finalmente uscito, mandando in delirio milioni di fan. Questo nuovo capitolo della serie Rockstar Games promette di mantenere alto il pedigree della saga, mostrando già in anteprima valori produttivi di grande interesse.

La sequenza al penitenziario potrebbe suggerire che gli eventi precedano le azioni criminali di Lucia, o potrebbe invece mostrare le conseguenze di una fiducia tradita. La trama rimane avvolta nel mistero, speculando sulla possibilità che il complice senza nome diventi un protagonista giocabile, portando alla mente una dinamica "Bonnie & Clyde" in stile GTA, un'aggiunta insolita ma intrigante per la serie.

Inoltre, il trailer suggerisce l'esplorazione non solo di Vice City ma anche di altre regioni come Leonida, offrendo paesaggi naturali suggestivi e dettagliati. Rockstar Games sembra aver investito molto nella creazione di un mondo credibile, dai dettagli dei modelli poligonali agli NPC vividi e realistici.

Guardando al passato con Red Dead Redemption 2, ci si aspetta non solo un avanzamento grafico, ma anche miglioramenti nella fisica e nell'interazione con l'ambiente di gioco . La visuale in prima persona, già presente in giochi precedenti, potrebbe offrire una prospettiva differente nelle sparatorie e nelle interazioni con l'ambiente circostante.

GTA 6 sembra puntare a celebrare non solo la vita eccessiva di Vice City, ma anche a mostrare le peculiarità della vita moderna, tra autocelebrazione sui social e stranezze tipiche di una città come Vice City. L'attesa è alta per esplorare questo universo ricco di personalità e dettagli, con la promessa di un'esperienza di gioco straordinaria. In questo senso, stanno circolando in rete una serie di immagini che mostrano alcuni dettagli usciti fuori dal trailer e che forse non avete notato <<<