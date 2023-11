GTA 6 / Si parla di una mappa straordinaria – FOTO

1 di 2 Gta 6, ecco come potrebbe essere la mappa

Nonostante Rockstar non abbia ancora rivelato ufficialmente GTA 6, alcuni appassionati hanno elaborato una nuova mappa del gioco basata sui leak online. Questa mappa, condivisa in questi giorni su Twitter, è stata creata utilizzando le coordinate presenti nei filmati trapelati. Secondo le stime della community di GTA Mapping, la mappa potrebbe essere fino a tre volte più grande di quella di GTA V, con la distanza tra Vice City e Port Gellhorn che equivale approssimativamente all'intera lunghezza della mappa del capitolo precedente: andiamo a vedere come potrebbe essere secondo le ultime indiscrezioni