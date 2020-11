News Fiorentina – Sfida in campo e alleanza sul mercato

NOTIZIE FIORENTINA – La Viola arriva da due vittorie consecutive tra campionato e coppa italia, ma le prestazioni offerte non sono apparse del tutto convincenti. Consideriamo che di fronte c’erano una squadra con una difesa colabrodo come l’Udinese ed una compagine di Serie C nella coppa nazionale. Contro la Roma di Fonseca oggi alle ore 18 servirà un piglio decisamente diverso. Sfida affascinante per gli innumerevoli intrecci sia del passato che del presente. Anche durante l’ultimo calciomercato ci sono stati parecchi affari vicini a concludersi.

Si era a lungo parlato dello scambio che avrebbe visto coinvolti Spinazzola e Florenzi da una parte e Biraghi dall’altra, ma alla fine dei giochi non se ne era fatto nulla. Secondo La Nazione, però, ci sarebbe un’altra operazione che era stata intavolata questa estate e che potrebbe tornare di moda a gennaio. La società capitolina aveva offerto 25 milioni per Vlahovic, ma Commisso aveva risposto con un secco no. La cifra era stata ritenuta troppo bassa per un profilo dal potenziale di crescita notevole. In queste prime uscite il 20enne serbo è apparso appannato e con un nuovo assalto dei giallorossi nella prossima finestra di mercato, la trattativa stavolta potrebbe andare in porto. La Fiorentina dispone di tre centravanti, Kouamè, Cutrone e Vlahovic, nessuno di loro sta dimostrando di aver il killer instinct.

Ecco perché incassare una cifra cospicua (20-25 milioni) ed investirla in toto o quasi per un bomber vero, potrebbe essere una mossa intelligente da parte della società gigliata. A parte il solito Milik, appetito dalla stessa Roma, rimane viva la pista Piatek dell'Hertha Berlino e la suggestione Giroud del Chelsea.