Calciomercato Napoli – Altro addio in arrivo: annuncio in diretta tv

Aria di rivoluzione in casa azzurra. Ormai lo hanno capito tutti. Il prossimo anno, il Napoli sarà una squadra molto diversa rispetto a quella attuale. Il motivo? Semplice: c’è da rifondare quasi ogni reparto. Ma questa volta, sotto lo sguardo attento di Gennaro Gattuso. Il tecnico dei partenopei ha le idee chiare e sicuramente, saprà dare alla dirigenza tutte le giuste indicazioni sul da farsi. Di certo, un grande lavoro andrà fatto per quel che riguarda le cessioni e in questo senso, le novità che arrivano sono abbastanza pesanti.

Il noto giornalista RAI Ciro Venerato, parlando su Tv Luna, nel corso di “Goal Show” ha fatto il punto su un rinnovo, che a quanto pare non arriverà: “Vi dico la verità: personalmente non sono molto ottimista per ciò che riguarda il futuro al Napoli di Callejon. Io sono convinto che il prossimo 31 agosto si chiuderà la sua bellissima esperienza in Azzurro Il giocatore ha sparato ad ADL una richiesta che la società ritiene irricevibile“. Ma attenzione, perché sempre Ciro Venerato ha dato aggiornamenti anche rispetto ad un altro nome. Quello di Allan. “Per quanto riguarda lui, invece, possiamo dire che ci sono stati dei timidi sondaggi da parte di Everton e Atletico Madrid. Il Napoli, per mandarlo via, chiede circa 50 milioni di euro. Ma potrebbe accontentarsi di 40“.