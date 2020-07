Calciomercato Napoli, è difficile ma potrebbe esserci un clamoroso ritorno

Napoli Calciomercato

CALCIO NAPOLI – Giornata ricca di novità in chiave mercato per gli Azzurri. Dopo le voci di questa mattina e quelle del pomeriggio – che moltissimi di voi hanno già letto in anteprima sul nostro sito – ne arrivano altre, direttamente da una fonte autorevole e accreditata come Radio Marte. Durante la trasmissione “Marte Sport Live”, infatti, si sono analizzate le ultimissime informazioni sulle possibili e probabili mosse di calciomercato del Napoli. Fra gli argomenti più caldi, ovviamente, i possibili nuovi acquisti. Ebbene: ecco cosa è successo. Durante la trasmissione, un tifoso ha chiesto ai giornalisti presenti in studio: “E’ vero che il Benevento vuole Hamsik?“.

La risposta è stata la seguente: “Beh, a proposito dell’ex capitano della squadra partenopea, abbiamo in realtà qualche notizia da darvi. In base a quanto ci risulta, infatti, il centrocampista Slovacco vorrebbe lasciare la Cina prima della fine del suo attuale contratto con il Dalian Yifang. Sarebbe una serie di incastri complicata da realizzare, però anche il Napoli potrebbe pensarci“. Un’ipotesi questa, che se dovesse mai essere confermata dai fatti, avrebbe certamente del clamoroso. E che comunque, potrebbe non essere l’unica grande sorpresa di questa sessione di mercato del Napoli.

A quanto pare infatti, grosse novità potrebbero arrivare anche sul fronte relativo all’attacco, dove in questo momento si sta cercando di capire come agire. Di sicuro, c’è che Milik pare oramai ad un passo dall’addio. Questo, aprirà scenari di diverso tipo anche in base alla destinazione che il giocatore sceglierà. Andare alla corte di Sarri, significherebbe molto probabilmente avere a Napoli uno come Bernardeschi. Andare altrove, significherebbe comunque mettere da parte un nel po’ di soldi in cassa, utili alla dirigenza azzurra per realizzare quel ribaltone che Gattuso in primis, pare avere in mente. E proprio Gattuso, avrebbe scelto 7 nomi di 7 possibili colpi che potrebbero arrivare direttamente dalla Serie A >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA