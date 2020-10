Napoli Calcio – Mercato, Auriemma svela delle indiscrezioni importanti…

Napoli Calcio , il punto di Raffele Auriemma

NAPOLI CALCIO – Sono stati diversi i nomi caldi di quest’ultima sessione di mercato in casa Napoli. Ovviamente i casi di Milik e Koulibaly sono stati maggiormente sotto i riflettori (come è giusto che sia). Però, non sono gli unici ad aver attirato l’attenzione su di sè. Gattuso sembrerebbe che abbia deciso di escludere dal suo progetto altri due giocatori, oltre al centravanti polacco. Stiamo parlando di Hysaj e Maksimovic. L’albanese e il serbo sono stati accostati più volte a diverse squadre, soprattutto il secondo che sembrava esser pronto a partire in direzione San Siro. Auriemma ha indagato e ha scoperto delle novità interessanti.

Raffaele Auriemma, noto esperto di calciomercato, avrebbe riportato su Tuttosport che “tendenzialmente, il club azzurro non intende soddisfare le richieste avanzate (nuovo contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione) e accetterebbe di portarli a scadenza” – alla fine il giornalista conclude scrivendo – “a meno che non si ragioni su altre cifre per sottoscrivere un nuovo accordo economico”. Insomma, a Castel Volturno la situazione continua ad essere movimentata. ADL nel frattempo starebbe pensando alla sua prossima mossa.

I due esuberi potrebbero partire a gennaio. Koulibaly è rimasto a Napoli per la gioia del suo allenatore che temeva di perdere il suo pilastro difensivo. ADL però sembrerebbe esser rimasto con l’amaro in bocca perché le cifre che ruotavano attorno al gigante senegalese erano astronomiche. Di conseguenza, il presidente partenopeo potrebbe decidere di “sacrificare” i due difensori per far aumentare il fondo societario così da poter investire su un altro calciatore che sembrerebbe piacere molto a Giuntoli e sopratutto a Gattuso. Stiamo parlando di Sokratis. Il difensore dell’Arsenal era la prima scelta qualora Koulibaly avesse fatto i bagagli. Risparmiando sugli ingaggi di Hysaj e Maksimovic e considerando i capitali che entrerebbero dalle loro cessioni, il colpo si potrebbe anche chiudere. Detto questo, c’è un motivo per cui ora i tifosi del Napoli possono davvero sognare >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA