Calciomercato Napoli, Gattuso chiede il colpo impossibile da 100 milioni

CALCIO NAPOLI NEWS – Poi non dite che noi non ve lo avevamo detto. Il mercato del Napoli sta scaldando i motori e lo sta facendo in una maniera, che per certi versi, è anche inaspettata. Sì, perché stando alle indiscrezioni che in questi ultimi giorni stanno uscendo fuori, si nota la volontà assoluta della società di ribaltare – quasi per intero – la rosa. E fra tutte le mosse che potrebbero essere sulla lista delle “cose da fare”, ce ne sono alcune che potrebbero spiazzare tutti. Addetti ai lavori compresi. Ecco perché fa più che mai rumore, la voce rilanciata dal giornalista RAI Ciro Venerato, secondo cui ADL sarebbe andato direttamente da Lotito, a chiedergli il prezzo di Ciro Immobile. Non è infatti un mistero per nessuno, che il giocatore biancoceleste dalle parti di Napoli piaccia praticamente a tutti. Da Giuntoli a Gattuso. Ma la risposta del patron biancoceleste, sarebbe stata perentoria: 100 milioni di euro. A queste cifre – ha specificato Venerato durante “Goal show”, in onda su TvLuna – difficile che l’affare possa andare in porto. Anche se, come sottolineato dallo stesso giornalista, proprio Ciro Immobile sarebbe in cima alla lista stilata da Gattuso per il colpo in attacco. Che vedrebbe Immobile al primo posto, Osimhen al secondo e Jovic al terzo. Si vedrà, ma intanto le notizie non finiscono qua. Lo stesso Gattuso, infatti, proprio in queste ore starebbe valutando di prendere una decisione pesantissima. Che potrebbe cambiare radicalmente (e come) la prossima stagione – e quindi il futuro – del club partenopeo >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA