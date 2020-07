Calciomercato Napoli, sprint improvviso: “Giuntoli può chiudere l’affare”

CALCIONAPOLI NEWS – Come vi abbiamo riportato anche questa mattina, gli azzurri guardano al futuro. E sembrano farlo nella maniera più concreta possibile. Ossia quella che prevede tante novità dal mercato. Per questo motivo la dirigenza sarebbe già al lavoro per cercare di capire cosa fare. Anche basandosi su quelle che potrebbero essere e che saranno le richieste di Gattuso. Il tecnico Azzurro, ha infatti le idee molto chiare e Giuntoli, proverà ad accontentarlo.

Stando alle ultime voci che arrivano a proposito degli azzurri, il Napoli sarebbe oramai praticamente in pole per Boga. Un giocatore che non manca mai di mostrare tutte le sue qualità e su cui ora i partenopei avrebbero messo la freccia rispetto alla concorrenza. La strategia potrebbe essere semplice: nel momento in cui davvero si capirà che lui, Boga, può essere il giusto acquisto, allora si affonderà il colpo. La piazza Napoletana attrare, il progetto di Gattuso pure. Stando a quanto riferisce “Il Mattino”, il giocatore del Sassuolo arriverebbe come sostituto di Callejon, che sembra sempre più vicino alla cessione. Giuntoli è pronto allo sprint finale: nelle prossime settimane, sono attese novità importanti ma forse mai come ora, Boga può intravedere il suo futuro. Probabilmente, all’ombra del Vesuvio. E intanto attenzione. Perché Gattuso, avrebbe scelto 7 nomi di 7 possibili colpi che potrebbero arrivare direttamente dalla Serie A >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA