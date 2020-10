Calciomercato Napoli, Marchetti rivela: “Presa una decisione pesante”

Calciomercato Napoli , Marchetti svela la data limite per la decisione: c’è l’ultimatum

NAPOLI CALCIO– C’è la data. Non stiamo parlando di quella relativa alla sentenza sul ricorso del Napoli per la nota questione del 3 a 0 a tavolino. Al centro del discorso c’è il calciomercato, che anche quando non è ufficialmente aperto regala notizie e indiscrezioni interessanti. Luca Marchetti ha rivelato ai microfoni di Radio Marte che entro fine ottobre si prenderà una decisione pesante sul futuro di due calciatori.

“L’agente di Hysaj ha detto che entro la fine del mese di ottobre ci sarà un dentro o fuori per il rinnovo del terzino albanese e del centrale serbo Nikola Maksimovic? Sì, perché dopo inizieranno i grandi ‘balletti’ con chi vuole acquistarli”. Ricordiamo che entrambi i calciatori del Napoli andranno a scadenza il prossimo giugno. Il noto giornalista di Sky Sport mette subito in chiaro che non sarà facile arrivare alla fumata bianca: “Dai segnali che abbiamo noi, non vediamo grandi volontà di non firmare. E’ il balletto delle cifre. Hysaj e Maksimovic partono dalle loro idee, che sono diverse da quelle del Napoli. Non è mai facile trattare con De Laurentiis, a prescindere dal tuo nome. Mertens e Callejon dimostrano che la volontà può fare la differenza, e sembra che il club abbia voglia di rinnovare, però alle sue condizioni”.

Il punto è chiaro, c'è la volontà dei calciatori di rimanere all'ombra del Vesuvio e della società campana di proseguire il rapporto, ma solo a certe cifre. "Non è un momento facile per lucrare sullo stipendio. Il contesto economico non permetterà a tutti di chiedere grandi cifre, nemmeno a chi può svincolarsi dal Napoli. Persino Edinson Cavani se l'è sudata, in questa sessione di trattative". Questa la chiosa di Marchetti. Dicevamo della volontà, siamo consapevoli che conterà molto il parere di Gattuso, anche lui alle prese con un contratto in scadenza nel 2021.