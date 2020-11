Napoli Calcio, ADL tuona: va risolto subito questo problema

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Viste le prestazioni e i risultati ottenuti dal Sassuolo in precedenza, il Napoli sapeva di affrontare una squadra pericolosa ed in salute. Nonostante questo, al San Paolo è arrivata la seconda sconfitta di questo primo scorcio di stagione dopo quella inspiegabile in Europa League contro l’AZ Alkmaar. Il presidente De Laurentiis era presente allo stadio e al termine del match se ne è andato scuro in volto. E’ apparso in maniera evidente quale sia il vero problema degli azzurri attualmente.

I ragazzi di Gattuso non hanno saputo pungere in fase offensiva. La sterilità degli attaccanti nelle ultime 4 partite preoccupa sia tecnico che società. Soltanto 3 reti negli ultimi 4 incontri disputati fra Serie A ed Europa League. Un bottino troppo magro per una compagine che dovrebbe competere per vincere entrambe le competizioni. Tornando alla gara col Sassuolo, contro gli emiliani ben 22 tiri del Napoli, ma zero gol. Sulla graticola è finito Osimhen. Grandissimo giocatore, lo ha dimostrato, ma da inizio stagione ha timbrato il cartellino una sola volta. Ieri al San Paolo ha sbagliato tanto, ma non è il caso di colpevolizzarlo. E’ giovane ed ha ampi margini di miglioramento. Anche Mertens è apparso irriconoscibile. Non si tratta di un allarme vero e proprio, ma a riguardare l’espressione di De Laurentiis al fischio finale della partita, l’impressione è che la mancanza di cinismo sotto porta abbia stancato il presidente dei campani.

L’annuncio del rinnovo di Gattuso è stato per ora rimandato. Chissà che una bella goleada contro il Rijeka giovedì non possa portare di nuovo il sorriso sui volti di tutti i diretti interessati. ADL e Ringhio in primis. Intanto il Napoli sta già programmando le prossime mosse sul mercato. Occhi su 16 parametri zero di lusso: ecco la lista da brividi >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA