Napoli Calcio – Azzurri da sogno, ma c’è un’altra ottima notizia per ADL

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO– Giornata memorabile quella di ieri per il Napoli, che ha mandato a tappetto una delle squadre più in forma del campionato, l’Atalanta. Si può ormai affermare senza timore di smentita che la compagine guidata da Gattuso ha tutte le carte in regola per competere per il titolo. Quest’ultima idea viene alimentata anche dalle difficoltà delle altre candidate al tricolore. I nerazzurri perdono il derby meneghino, dimostrando che il mercato stellare non sta ancora dando i suoi frutti. La Vecchia Signora rischia addirittura la debacle col Crotone, al suo primo punto in Serie A. Il patron De Laurentiis ha un altro motivo per sorridere a 32 denti.

Il Napoli non solo ottiene ottimi risultati, ma pratica pure un grande calcio, degno dei primi anni sarriani. Gattuso è riuscito nell’impresa di rivalutare un calciatore che veniva considerato come un investimento sbagliato la scorsa stagione. Stiamo parlando di Hirving Lozano. Ricordiamo, infatti, che l’attaccante messicano arrivò nel capoluogo campano per 40 milioni di euro più bonus appena un anno fa. C’era stata anche la tentazione di vendere l’ex Psv nell’ultima sessione di mercato, ma non sarebbe stato facile riprendere la stessa cifra investita un anno prima. In più Gattuso ha fatto capire chiaramente al presidente dei partenopei che se Lozano fosse rimasto, lo avrebbe fatto giocare in una posizione diversa. Detto, fatto. Come esterno il messicano si è dimostrato travolgente.

Con 4 reti nelle prime 4 partite si ritrova in vetta alla classifica marcatori. Se fino a qualche mese fa il cartellino del calciatore del Napoli si era nettamente svalutato, allo stato attuale è difficile credere che la sua valutazione non abbia superato nettamente i 50 milioni. ADL gongola. Grazie a Ringhio, il secondo investimento più oneroso della sua gestione è ora diventato un patrimonio dal valore inestimabile. E intanto si sogna in grande per il prossimo mercato: “Ecco chi potrebbe comprare ADL in attacco a gennaio” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA