Napoli Calcio, Bakayoko senza freni: i tifosi azzurri si esaltano

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO– Come è stato affermato più volte dagli addetti ai lavori, il mercato condotto dal Napoli è stato caratterizzato da pochi acquisti, ma tutti di ottimo valore. I pezzi pregiati arrivati a Castel Volturno rispondono ai nomi di Victor Osimhen e di Tiémoué Bakayoko. In particolare il centrocampista in prestito dal Chelsea può rivelarsi l’arma segreta di Gennaro Gattuso nell’arco della stagione, caratterizzata da un calendario ricco di impegni. Il calciatore francese ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rivelando quali sarebbero i veri obiettivi della squadra.

“Sono molto felice di essere qui a Napoli. E’ stato Gattuso a convincermi di questa scelta, lo ringrazio per avermi voluto. Quando parli di Napoli tutti pensano a Maradona, è un’icona del calcio. E’ un orgoglio per me fare parte di questa società”. Dopo gli elogi alla sua nuova squadra e al mister degli azzurri, Bakayoko ha provato ad essere misurato nell’esprimersi, ma la fatidica parola è comunque uscita dalle sue labbra: “Obiettivi? Giocheremo sempre per vincere. Spero di riuscire a dare il mio contributo per questa stagione. Siamo una squadra con tanta qualità, possiamo lottare per lo scudetto. Vedremo partita dopo partita”.

Da registrare anche le parole al miele per il tecnico calabrese: "Gattuso è come un padre per me. Siamo rimasti sempre in contatto, voglio renderlo felice lavorando bene". In barba a qualsiasi scaramanzia, Bakayoko ha dimostrato con le sue dichiarazioni di avere una grande fiducia nelle potenzialità del Napoli e di credere nell'impresa tricolore. Quest'anno il campionato dovrebbe essere più equilibrato, con un numero maggiore di pretendenti al titolo, fra queste in pole ci saranno anche i partenopei. Parola di Tiémoué.