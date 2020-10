Calciomercato Napoli – Giuntoli scatenato: a gennaio può riprovarci per…

Calciomercato Napoli , Giuntoli pronto a chiudere il colpaccio a gennaio

NAPOLI CALCIO-La sessione di calciomercato di gennaio sembra più vicina di quanto non lo sia effettivamente (mancano 2 mesi e mezzo), in virtù delle voci che continuano a rincorrersi anche in questo periodo. Fra le operazioni che Giuntoli ha provato in tutti i modi a chiudere ce n’è una che potrebbe tornare di moda quando riapriranno ufficialmente le trattative. A far propendere per questa tesi sono le parole dell’agente di un calciatore a lungo inseguito dal Napoli.

Pochi giorni fa, infatti, ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Daniel Boga, fratello e agente dell’attaccante del Sassuolo che ha svelato importanti indiscrezioni: “Se Jeremie sta ancora pensando al Napoli? Ora è concentrato sul Sassuolo. Alla riapertura del mercato vedremo cosa accadrà. Gli azzurri hanno presentato più di un’offerta al club emiliano, che voleva più soldi”. Il Sassuolo nel frattempo starebbe pensando al rinnovo del suo gioiello, ma questo non comprometterebbe affatto l’eventuale cessione di Boga. L’agente dell’ala sinistra franco ivoriana ha aggiunto altri particolari che fanno sognare i tifosi partenopei, innamorati del talento di Marsiglia, sbocciato nell’ultimo anno di Serie A.

“I rapporti con il Napoli sono ottimi. L’unico motivo per cui Jeremie non è arrivato in campania è stato per via delle richieste del Sassuolo. Giuntoli ritenterà a gennaio? Non lo so, dovreste chiedere a lui”. Sul finale dell’intervento Daniel si lascia sfuggire: “Sicuramente se ne riparlerà in futuro”. Appetito da quasi tutte le big del nostro campionato, Boga potrebbe diventare il clamoroso colpo del mercato invernale del Napoli. Considerate le cessioni di Milik e Llorente messe in preventivo per gennaio, il posto per l’attaccante del Sassuolo ci sarebbe, eccome. E intanto il Napoli sogna: “Ecco chi potrebbe comprare ADL in attacco a gennaio” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA