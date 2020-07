Napoli Calcio – Bomba di mercato: “30 milioni più un giocatore!”

CALCIO NAPOLI – Gli azzurri pensano al futuro. Lo progettano, lo immaginano. Cercano di capire da dove iniziare per una rivoluzione che pare già annunciata e che non abbiamo motivo di credere non debba andare in porto. ADL ha avuto la fortuna e la bravura di scegliere Gattuso in un momento complicatissimo dell’annata e della stagione e lui, Ringhio, lo ha ripagato regalandogli un trofeo. In un anno dove non si lotta per lo scudetto, è comunque qualcosa di cui andare fieri. Qualcosa di importante sotto diversi punti di vista. Sia per il club, sia per i tifosi, sia per il morale. Così, la squadra ha iniziato a macinare una serie di risultati utili. Importanti. Che però, non rinvieranno quella che – come detto – sarà una rivoluzione in tutto e per tutto. E uno dei giocatori che sembrano ad un passo dall’addio, ora, è Milik. O almeno, queste sembrano le voci e le indiscrezioni. Da qui, da questa possibile cessione, può partire il ribaltone del Napoli.

L’idea di De Laurentiis

Sì, perché su di lui ci sono gli occhi di mezza Serie A. Ma non solo. E dai nerazzurri di Marotta, si arriva ai bianconeri di Sarri. Ed è da qui che potrebbe sbloccarsi un affare importante e significativo. Stando a quanto viene riportato dal giornalista Rai Ciro Venerato, infatti, Il giocatore si sarebbe già proposto direttamente ai bianconeri. Come a dire: “Prendetemi!”. E allora, come risponderà ADL? Sempre secondo la stessa fonte, gli azzurri sono pronti a chiedere 30 milioni di euro più il cartellino di Bernardeschi. E se Paratici non dovesse accettare, il Napoli si dirà probabilmente pronto ad ascoltare anche altre “campane”. Come detto, anche i nerazzurri sono un’opzione. Conte cerca una punta importante, un “gigante” dell’area. Dunque, non ci saranno problemi. Le richieste per Milik non mancheranno e la società farà la cosa più utile per il club. Su questo, non sembrano esserci particolari dubbi.