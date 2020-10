Napoli Calcio – Cambio in vista? No, autentica rivoluzione

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Cammino in campionato impeccabile, falsa partenza in Europa. Serve una prova di carattere oggi all’Estadio Municipal de Anoeta, tempio della Real Sociedad. Società e allenatore hanno ribadito a più riprese che ci tengono a fare bene nella competizione. Con la rosa a disposizione di Gattuso sarebbe delittuoso non provare a portare avanti l’Europa League insieme al campionato. Il tecnico del Napoli prepara parecchie sorprese per la sfida di questa sera delle ore 21 contro la Real Sociedad.

Come ha rivelato La Repubblica, si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione. Sarebbero infatti addirittura 7 i cambi rispetto all’undici che ha espugnato il Vigorito di Benevento. Cambiano 3 pedine in difesa. Spazio a Ospina fra i pali. Hysaj e Maksimovic sostituiranno Di Lorenzo e Manolas. Bakayoko verrà preservato, al suo posto Demme. Lobotka potrebbe agire in una posizione inusuale per lui, quasi da trequartista. Il tridente d’attacco? Tutto italiano, con Petagna centravanti supportato da Insigne e Politano. Una formazione altamente competitiva e in grado di battere la squadra spagnola. Gattuso ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il motivo dell’ampio turnover.

"Schiererò la formazione basandomi su quello che ho visto in settimana, valutando problemini e stanchezza dei calciatori. Non possiamo permetterci di perdere uomini in questo momento. Giocherà comunque una squadra forte. Ho la fortuna di avere tanti giocatori bravi. Sicuramente sarà una squadra fresca. E' necessario fare dei cambi in vista anche del match di domenica contro il Sassuolo". Insomma Gattuso dovrà fare sua l'arma della rosa lunga per superare indenne la fase a gironi di Europa League e continuare il cammino travolgente in campionato.