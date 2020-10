Napoli Calcio, c’è lo sfogo che mette tutto in discussione: che accadrà ora?

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Il Diavolo impatta sulla Lupa capitolina e nel profondo il tifoso del Napoli esulta. Ora solo i partenopei, potenzialmente, potrebbero trovarsi a punteggio pieno. Tutto dipenderà dall’esito del ricorso presentato dal club campano per la vicenda del match dell’Allianz Stadium. Senza contare che giovedì gli azzurri dovranno riscattare l’esordio amaro in Europa League, andando ad espugnare il fortino della Real Sociedad. In casa Napoli tengono banco alcune rilevanti questioni interne. Nelle ultime ore c’è stato lo sfogo da parte dell’agente di un calciatore il cui futuro nel capoluogo campano è in forte dubbio.

Il procuratore di Hysaj, Mario Giuffredi, si è espresso in questo modo ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Hysaj da quando è arrivato Gattuso sta facendo benissimo, ma il suo rinnovo non è legato a quello del tecnico. Sono due anni che corro dietro al Napoli. Mi sono stancato. Devono vagliare le proposte che arrivano in società. Se De Laurentiis farà l’offerta giusta resterà, altrimenti fra tre mesi firmerà con chi gli pare. Ripeto, il giocatore non deve restare solo se resta Gattuso, ma il Napoli deve credere in lui”. Parole che assomigliano ad un ultimatum da parte dell’agente del terzino albanese. Poi c’è spazio anche per un commento sulla corsa al tricolore.

"Il Napoli deve approfittarne ora che i bianconeri sono in fase di costruzione, se non lo fai adesso non lo fai più". Nonostante le tensioni con la società, Giuffredi riconosce il valore della rosa azzurra e aspetterà le prossime settimane per prendere una decisione definitiva insieme al suo assistito. Dal canto suo il club partenopeo dovrà decidere su chi puntare fra Di Lorenzo, Malcuit e, appunto, Hysaj.