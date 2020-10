Napoli Calcio – Presa una decisione pesante: cambia tutto per gennaio

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Il Napoli di Gattuso è a punteggio pieno dopo un cammino esemplare in campionato. Non ci sta il tecnico dei partenopei a considerare come assodato il punto di penalizzazione e, soprattutto, vuole giocare a tutti i costi la partita con la Vecchia Signora. Col Benevento un po’ di sofferenza c’è stata, ma la squadra di Pippo Inzaghi ha dimostrato di essere una neopromossa extra lusso. Ecco perché la vittoria di misura degli azzurri vale ancora di più. Indicazioni molto positive sono arrivate dal reparto avanzato, dove hanno timbrato il cartellino gli “esclusi” Insigne e Petagna, a dimostrazione che la rosa è davvero di altissimo livello. Proprio riguardo all’attacco campano è stata presa una decisione pesante per gennaio.

A prenderla è stato Arek Milik. Il centravanti polacco è fuori dal progetto tecnico di Gattuso. Come riporta Fabrizio Romano su calciomercato.com, Milik si immaginava di poter disputare un’annata diversa. Sedotto e abbandonato dalla squadra di Pirlo, la sua idea era quella di approdare gratis a Torino il prossimo anno. Peccato che lo stop forzato rischia di compromettere anche la sua carriera in nazionale. Arek ha, quindi, cambiato radicalmente idea. Vuole andare via subito da Napoli e ricominciare a giocare con continuità. Le pretendenti non mancano, sia in Serie A che all’estero. Il Tottenham e l’Everton sarebbero pronte a tentare un nuovo approccio. Il Napoli come si pone rispetto a tale vicenda?

Il club campano apre alla cessione immediata, anche ad una cifra irrisoria (6-7 milioni?). Non c’è certezza sulla prossima destinazione di Milik, sicuramente non sarà nella città col golfo più bello del mondo. Il centravanti polacco potrebbe non essere l’unica uscita nel reparto avanzato, anche Llorente sarebbe sul piede di partenza. A tal proposito nella prossima finestra di mercato potrebbero esserci delle sorprese. Il Napoli sogna: “Ecco chi potrebbe comprare ADL in attacco a gennaio” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA