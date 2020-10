Napoli Calcio – Contratto a vita: diventerà una bandiera azzurra

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Missione en plein in campionato compiuta. Pur soffrendo terribilmente contro un ottimo Benevento, sono arrivati i tre punti grazie alla prodezza del rientrante Insigne e alla rete dell’alternativa di lusso Petagna. Un ulteriore dimostrazione di come la rosa del Napoli sia profonda e ricca di calciatori di primo livello. Gli azzurri hanno fatto benissimo anche senza il loro capitano, ma Gattuso ha fatto capire che Insigne rimane un punto fermo della squadra per il presente e per il futuro. Il folletto campano ha ripagato la fiducia non solo con un gol da antologia, ma anche con una prova di grande carattere. Ecco perché il premio che starebbe per arrivargli sarebbe assolutamente meritato.

Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di farne una vera bandiera del Napoli. E’ già pronto il rinnovo a vita per Il Magnifico. Insigne ha 29 anni, è nel pieno della maturazione calcistica e potrebbe dare ancora tantissimo ai partenopei. L’attuale accordo scadrà nel 2022, il primo passo sarà quello di prolungarlo fino al 2025, con la volontà di fare di Lorenzo il simbolo di questo Napoli. La rosa offre infinite soluzioni a Gattuso nel reparto avanzato. Questa ricchezza di possibilità rappresenta un’arma micidiale in una stagione in cui i forfait dovuti alla positività al Covid possono decimarti la squadra all’improvviso.

Dalle ultime indiscrezioni che ci arrivano, il capitano degli azzurri partirà dal primo minuto contro la Real Sociedad domani sera. Servirà una prestazione maiuscola per portare a casa i tre punti e per rilanciare le ambizioni partenopee anche in Europa. Guai ad affermare che l'Europa League è solo una fastidio per il campionato.