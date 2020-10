Napoli Calcio- De Maggio entusiasta: Giuntoli si è superato

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Siamo a meno di 24 ore dal derby campano fra Benevento e Napoli. Gli azzurri vogliono dimenticare presto la debacle europea, continuando il cammino strepitoso in campionato. Non si sono certo esauriti i complimenti per quanto fatto nell’ultima sessione di mercato. Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha fornito alcuni aggiornamenti importanti ai microfoni dell’emittente ufficiale del club azzurro.

“Devo dare atto a Giuntoli di aver compiuto un capolavoro di mercato. Tiemoué Bakayoko è veramente un super colpo. Veniva chiesto a gran voce l’acquisto di un centrocampista. Giuntoli si è superato andando a prendere il migliore su piazza”. Elogi sperticati nei confronti del ds dei partenopei e del calciatore in prestito dal Chelsea. Critiche indirette, probabilmente, anche a chi ha sostituito il gigante francese nel match di giovedì. De Maggio riporta anche delle indicazioni riguardo alla gara di domenica: “Gira voce che Gattuso voglia far rifiatare Mertens. E’ probabile che contro il Benevento si veda un reparto offensivo con Insigne, Petagna e Osimhen. Chissà se tali indiscrezioni saranno confermate”.

Visti i tanti impegni ravvicinati in programma, è inevitabile praticare un minimo di turnover, ricorrendo a tutte le armi di cui può disporre l'arsenale partenopeo. Anche perché secondo Eurosport non si può ancora dare per scontato il rinnovo di Gattuso. Sembrerebbe che i prossimi due mesi possano condizionare la prosecuzione o meno del rapporto fra il tecnico calabrese ed il sodalizio azzurro. Ci si gioca il superamento dei gironi di Europa League e la rincorsa quantomeno ad un piazzamento Champions in campionato.