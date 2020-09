Napoli Calcio – Grandi notizie per Gattuso: c’è l’asso nella manica!

NAPOLI CALCIO – I tifosi partenopei sono in delirio. Gattuso ha schierato in campo una formazione che ha convinto tutti, anche i più scettici. Una falange macedone si è abbattuta sui rossoblu. I liguri, impotenti, sono usciti dal San Paolo a testa bassa. Finita la partita, l’allenatore calabrese ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Gattuso ha dichiarato di essere molto soddisfatto dei suoi ragazzi. La squadra sta bene fisicamente ma soprattutto mentalmente. Nel frattempo l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha tenuto ad evidenziare la sensazionale prestazione di un giocatore in particolare.

Hirving Lozano ha stupito proprio tutti. Il messicano è sceso in campo con tenacia e determinazione. Sembrava un calciatore diverso rispetto a quello che abbiamo visto giocare lo scorso anno. Ha rubato la scena a tutti, concentrando i fari su di sé. Osimhen continua a rimandare i festeggiamenti per il suo primo gol in Serie A. L’intesa con il reparto d’attacco, però, ha sbalordito tutti. Probabilmente neanche gli stessi giocatori si aspettavano di avere una sintonia tale. Le notizie per l’allenatore calabrese, però, non sono solo positive.

Ringhio corre ai ripari. Insigne contro i bianconeri non ci sarà. Lo stiramento all’adduttore sinistro ha costretto l’attaccante azzurro a uno scomodo stop. Salterà anche la Nazionale. La partita contro i rossoblu però ha tranquillizzato Gattuso che dopo aver visto la prestazione del messicano, non ha più dubbi su chi schiererà dal primo minuto. Osimhen vuole il primo gol in Serie A. Mertens ci sarà. Petagna scalpita in panchina e non vede l’ora di mettersi in mostra. Ruiz e Zielinsky sono pronti. E intanto, proprio pochi minuti fa è arrivata una grossa notizia sul mercato del Napoli: “Giuntoli proverà un colpo all’ultimo secondo” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA