Calciomercato Napoli – Giuntoli scatenato: “Ecco cosa ha deciso”

NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a far piazza pulita. Il mercato del Napoli non è ancora terminato. Nei prossimi giorni sono diversi i calciatori che potrebbero lasciare, chi in prestito e chi a titolo definitivo, Castel Volturno. Gattuso è stato molto chiaro con la dirigenza. Vorrebbe un rinforzo a centrocampo prima della chiusa del mercato. Anche lui sa bene, però, che prima bisognerà vendere gli esuberi e sfoltire una rosa troppa lunga. Ovviamente il nome più caldo resta quello di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco non ha convinto il ct calabrese e ormai sembrerebbe che il rapporto con la società partenopea sia impossibile da ricucire. ADL, però, rischia l’ennesimo “caso-Callejon”. Proprio per questo motivo Giuntoli sta facendo il possibile per trovargli una seconda casa. Dall’Inghilterra ci sono diverse squadre interessate al calciatore. Una su tutte. “Entro martedì il ds Giuntoli vuole solo vendere Milik (l’Everton sta facendo sul serio)” – questo è quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport che subito dopo ha parlato anche di Llorente, Ounas e Younes.

“l’Elche si è portato avanti rispetto all’Eibar e allo Spezia” – scrive il quotidiano sportivo a proposito dell’attaccante spagnolo Fernando Javier Llorente Torres. Successivamente, il giornale piemontese conclude: “uno tra Ounas e Younes e, forse, Luperto in prestito”. Non è da escludere che il potenziale tesoretto ricavabile da queste operazioni, non possa essere utilizzato per portare al Napoli il tanto atteso centrocampista che piace a Gattuso. Ma le notizie non finiscono qui.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica: "Milik e Maksimovic sono i casi più spinosi. Per entrambi si cerca una soluzione in Inghilterra: l'ipotesi Everton non è decollata per l'attaccante. Il West Ham, invece, è pronto a fiondarsi sul difensore".