Napoli Calcio, Marchetti conferma: “E’ fatta, presto l’annuncio ufficiale”

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Si prospetta l’ennesima telenovela tipica del mercato nostrano? Niente affatto! Gennaro Gattuso sarà l’allenatore del Napoli ancora per molto tempo. Sono in molti a metterci fin da ora la mano sul fuoco. Il presidente De Laurentiis non vuole perdere il tecnico capace di risollevare le sorti di una squadra che con Ancelotti sembrava essersi smarrita. Capace di portare a casa la coppa Italia dello scorso anno e di ricompattare uno spogliatoio che aveva cominciato a somigliare ad una polveriera. Le ultime notizie arrivate rivelano che l’annuncio del prolungamento potrebbe arrivare prima del previsto.

Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Marte raccontando di incontri molto produttivi fra le parti, nei quali sarebbero stati limati gli ultimi dettagli. Addirittura il noto giornalista parla della possibilità di un annuncio ufficiale a stretto giro di posta. I dettagli dell’accordo non sono ancora stati rivelati, ma di sicuro De Laurentiis avrà ammorbidito la sua posizione sulle famose clausole. Gattuso ha sempre dichiarato in pubblico, ma anche in privato ai suoi amici, di trovarsi benissimo a Napoli. Voleva, però, sentirsi libero. Vedremo se il prolungamento sarà di soli due anni, come preferirebbe il tecnico calabrese o di 4, come si auspicava la società.

Il Napoli vorrebbe aprire un ciclo vincente con Gattuso e viste le condizioni non ottimali delle squadre più accreditate per il titolo, persino il discorso scudetto potrebbe trasformarsi da sogno in realtà. Non sono riusciti nell'impresa tricolore tecnici quotati come Benitez e Ancelotti, ma Ringhio ha qualcosa in più. Un legame speciale con la città e con i calciatori.