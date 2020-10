Napoli Calcio – Mercato, Criscitiello: “ADL ha fatto il grande colpo!”

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, ha stilato le pagelle di questa sessione estiva di mercato. Al Napoli ha dato 6,5. Vediamo perché. “Osimhen è il vero colpo del calcio italiano e lo fa il Napoli con 70 milioni. Bene la cessione di Allan a 25, anche se la gestione non è stata perfetta”. Dopo la partenza del centrocampista brasiliano, Cristiano Giuntoli si è dato da fare. Gattuso voleva/pretendeva un altro innesto da schierare in mezzo al campo e in extremis ecco che arriva il gran colpo dalla Francia. “Giuntoli, nel complesso, ha lavorato bene e il colpo Bakayoko fa chiudere in bellezza un mercato gestito sapientemente a due teste: quella di Giuntoli e quella di Gattuso”. Non sono mancate le considerazioni del giornalista riguardanti il “caso-Kolubaly”.

“Non arrivano i 70 milioni di euro di Koulibaly e De Laurentiis ci resta molto male. Anche il suo revisore dei conti. Mancata plusvalenza, per ora. Squadra costruita bene e gestita benissimo da Gattuso”. Il gigante senegalese rimarrà a Napoli. Sarebbe fantascientifico vederlo partire ora. Un’operazione così onerosa è difficilissimo (se non impossibile) che possa concludersi nelle ultime ore del mercato. I tifosi partenopei festeggiano e Ringhio si gode il suo gioiello prezioso. Resta comunque il fatto che, come scrive Criscitiello, “ci sono ancora troppi calciatori da piazzare e ci siamo ridotti all’ultimo”. Milik su tutti.

Resta forte il pressing della Fiorentina che vorrebbe aggiudicarsi le prestazioni del polacco. Sempre in casa Viola, se Chiesa parte, entra Callejon. Secondo quanto riportato da "L'Arena", il Verona ha chiuso per Ounas. Lo Spezia insiste per LLorente che però vorrebbe andare in Spagna. Sebastiano Luperto, secondo quanto riportato da Sportititalia andrà al Crotone. Ciciretti è vicino al Chievo.