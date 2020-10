Napoli Calcio – Mercato, Di Marzio: “Grosse novità su 5 giocatori”

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Solo un incidente di percorso quello di ieri sera al San Paolo contro l’AZ Alkmaar. Il Napoli non ha nemmeno il tempo di leccarsi le ferite dato che domenica si torna subito in campo per il derby con il Benevento. Gattuso serrerà i ranghi, è un maestro nel farlo. Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Canale 21 sia per chiarire alcune questioni sulla prossima formazione che per parlare di mercato.

Ecco le parole del giornalista di Sky Sport: “Mancano pochi giorni a domenica, mi aspetto che Gattuso cambi molto, visto che ha la rosa per poterlo fare. Giuntoli è in continuo contatto con l’agente di Emerson Palmieri, ma principalmente per parlare di Arek Milik. Ci sono grosse novità sul polacco. Il centravanti degli azzurri non intende aspettare un anno intero per andare via, a gennaio rappresenterà una ghiotta occasione di mercato. Già nelle prossime settimane accadrà qualcosa“. Di Marzio aggiunge anche dettagli importanti su altri tre giocatori partenopei.

"Maksimovic e Hysaj non hanno trovato accordo per il rinnovo, non credo sia una questione vitale per il Napoli. Per quanto riguarda Bakayoko, dovrà venire incontro a De Laurentiis sull'ingaggio, qualora dovesse decidere di restare. Visto l'approccio iniziale e la stima che compagni e staff nutrono nei suoi confronti, la permanenza del calciatore sembra quasi scontata. Su Emerson Palmieri posso dirvi che ci sono stati contatti in passato, vedremo se ce ne saranno altri a gennaio".