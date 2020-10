Napoli Calcio – Mercato, Di Marzio rivela: “A gennaio la ciliegina”

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO– Che il club partenopeo abbia fatto un mercato coi fiocchi è sotto gli occhi di tutti. Sono passate poche giornate dall’inizio del campionato, ma i giudizi da parte degli addetti ai lavori sono praticamente unanimi. Anche Gianluca Di Marzio si è espresso nella trasmissione Il Bello del Calcio sulla campagna acquisti degli azzurri, aggiungendo una chicca finale riguardo al mese di gennaio, quando si riapriranno ufficialmente le trattative.

“Il mio voto al mercato del Napoli? E’ facile parlare bene della campagna acquisti di Giuntoli dopo le belle prestazioni fin qui offerte in campionato. A mio avviso Osimhen è stato l’acquisto più importante di questo mercato in Italia. Si è spesa una cifra incredibile in un momento molto difficile per i club dal punto di vista economico”. Questo dimostra la solidità della società campana. Ma il Napoli ha fatto il massimo che si poteva fare nell’ultima finestra di calciomercato? Di Marzio riesce a trovare il pelo nell’uovo.

"Milik non era convinto di andare alla Roma, che alla fine ha voluto anche ritrattare sul prezzo. Secondo me manca una ciliegina sulla sinistra, ma credo che ADL rimedierà già a gennaio. Emerson Palmieri? Può essere una bella opportunità per la finestra di riparazione". Il noto giornalista di Sky Sport ha fiducia sul fatto che verrà sistemata sia la questione spinosa del centravanti polacco, che l'acquisto di un terzino sinistro che possa elevare ulteriormente il tasso tecnico della squadra.