Calciomercato Napoli, bomba in diretta tv: offerta di 75 milioni

Calciomercato Napoli , Santini sgancia la bomba: offerta che accontenterebbe ADL

NAPOLI CALCIO– La squadra di Gattuso ha subito una sola rete (reale) nelle prime giornate di campionato, pur avendo affrontato, tra le altre, una macchina da gol come l’Atalanta. Merito di una difesa tornata un muro invalicabile grazie alla coppia di giganti Manolas–Koulibaly. Anche nell’ultimo calciomercato estivo sono arrivate offerte milionarie per il centrale senegalese, ma De Laurentiis non le ha mai ritenute congrue. Già nella sessione invernale, però, le cose potrebbero cambiare. Fabio Santini ha sganciato una super bomba durante il suo intervento nella trasmissione Il Processo.

“Ci sono tante squadre interessate a Koulibaly. In particolare mi riferisco alle due squadre di Manchester (il City e lo United) oltre che al Psg. La società pronta a sferrare un assalto concreto, però, è il Liverpool. Attenzione: i Reds offrono al Napoli una cifra compresa tra i 70 e i 75 milioni di euro, una somma che accontenterebbe le richieste di De Laurentiis”. Non stupisce più di tanto questa mossa della squadra di Klopp, visto che Virgil van Dijk probabilmente resterà fuori per il resto della stagione. Ci sono pochi difensori nel mondo che potrebbero sostituirlo adeguatamente, uno di questi è Koulibaly. Il presidente dei partenopei non ha mai chiuso del tutto alla cessione del suo gioiello: “prima o poi mi toccherà cederlo”.

L'ex Genk in questo momento costituisce la spina dorsale di una squadra che sta dando spettacolo. Sarebbe un sacrilegio privarsene già a gennaio. La speranza di Gattuso è che possa rimanere almeno fino a fine stagione. Di fronte ad un'offerta del genere, ammesso che venga confermata, difficilmente De Lauretiis resterà indifferente. Vedremo fra un paio di mesi in che posizione di classifica si troverà il Napoli.