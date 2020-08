Napoli Calcio – Mercato, occhi aperti: si pensa ad un rossonero

Napoli Calcio Mercato

Fra il Barcellona e le preoccupazioni legate alle condizioni di Insigne, il tempo corre veloce. In casa azzurra c’è moltissimo da fare. A partire dalla panchina: Gattuso non avrebbe infatti ancora trovato nessun accordo per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto. Il motivo non sarebbe però assolutamente legato ai soldi. Si tratta di visione, di progetto e di mercato. Ringhio vuole avere a disposizione una rosa che possa essere all’altezza della situazione. Se si vuole tornare ad alti livelli, non basteranno uno o due colpi, per quanto importanti.

Servirà l'impegno da parte di tutta la dirigenza, per portarsi a casa più di qualche rinforzo. E allora, ecco che – un po' a sorpresa – spunta ora per il Napoli anche il nome di Bonaventura. Ha il contratto in scadenza e sembra essere in uscita dai rossoneri. Su di lui, a quanto viene riportato da TuttoSport, ci sarebbe anche l'interesse del Napoli che evidentemente, lo vedrebbe piuttosto bene come rinforzo d'esperienza e su cui poter contare nei momenti di pressione che sicuramente, si vivranno il prossimo anno. Per cui, come detto, si sta già lavorando in maniera molto – ma molto – impegnativa a livello di mercato. E proprio parlando di mercato, attenzione ad ADL. Perché fra le tante idee, starebbe valutando anche 4 colpi dal Real Madrid!