Calciomercato Napoli, Gattuso via? ADL avrebbe già scelto il sostituto

NAPOLI CALCIO MERCATO – Una rivoluzione in casa Napoli se l’attendono tutti. Più o meno tutti, fra addetti ai lavori e tifosi, sanno bene che qualcosa da qui al termine della stagione, qualcosa di grosso dovrà accadere. E in effetti, qualcosa di grosso, accadrà. Una delle prime cose da capire è chi, il prossimo anno, sarà seduto sulla panchina azzurra per dirigere la squadra.

Secondo le nostre indiscrezioni, nel 90% dei casi, ci sarà ancora Gattuso. Ma il tecnico azzurro, chiede delle garanzie precise. Non tanto a livello contrattuale – ne abbiamo parlato tante volte – quanto, piuttosto, per quanto riguarda il progetto tecnico che il Napoli ha in mente di mettere in atto in vista del prossimo anno. Già, perché l’anno prossimo gli azzurri avranno il dovere di tornare a lottare per la testa del campionato. Insomma, per lo scudetto.

Ed è per questo, che Gennaro Gattuso non vuole farsi trovare impreparato e che quindi, vuole avere delle certezze importanti in merito agli acquisti che in un modo o nell'altro, dovranno essere portati a casa. Ma nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto o non dovesse esserci un'intesa fra le parti, cosa succederebbe? Stando a quanto viene svelato in esclusiva da AreaNapoli.it, il nome che ADL avrebbe in mente per l'eventuale sostituzione di "Ringhio", è quello dell'ex romanista Rudi Garcia. Sì, avete capito bene. Nel caso – abbastanza remoto – che Gattusto dovesse decidere di andare via, la soluzione numero uno in testa alla dirigenza del Napoli, sarebbe proprio legata a lui. Quello che accadrà lo scopriremo entro poche settimane. Ma allo stesso modo, quello che è certo, è che il Napoli ha già le idee molto chiare. E che dunque, qualsiasi cosa accada, non si farà trovare impreparato.