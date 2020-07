Napoli Calcio – Mercato, ipotesi clamorosa per l’attacco del prossimo anno

Questa mattina vi avevamo riportato l’indiscrezione secondo cui De Laurentiis avrebbe bussato alla porta di Claudio Lotito per provare a capire quale fosse il prezzo di Ciro Immobile. 100 milioni, sarebbe la risposta che il patron biancoceleste avrebbe dato al numero uno azzurro. Secondo quanto riportato in esclusiva da AreaNapoli.it in questi minuti, il concetto sarebbe il seguente: Immobile a Roma sta bene e sarebbe certamente felice di giocare in biancoceleste ancora per tanto tempo. Ma se Lotito dovesse aprire ad una cessione ai partenopei, allora, lui non si opporrebbe. Sempre stando a quanto racconta la stessa fonte, la dirigenza del club sarebbe molto attiva con l’entourage del giocatore. Ma la novità più importante sarebbe legata al fatto che Immobile, non escluderebbe l’arrivo di Osimhen. Il Napoli, potrebbe infatti portare a casa entrambe i colpi, con Immobile subito ed il giovane Nigeriano lasciato a “maturare” al Lille ancora un altro anno. Insomma: le vie del mercato sembrano infinite. Ma una cosa sembra davvero sicura.

Il fatto che ogni giorno escano decine di voci sulle possibili o ipotetiche trattative del Napoli, confermano che una rivoluzione – Immobile o non Immobile – è in arrivo. Che tanti calciatori forti sono stati messi sulla lista della spesa e che diverse sorprese sono attese all'ombra del Vesuvio. Per dirla alla Gattuso: non è possibile che il Napoli sia dove si trova ora. In una posizione di classifica inaccettabile a tanti punti di distanza dalle posizioni che contano. E allora, come detto, servirà un vero e proprio ribaltone. Lo stesso Gattuso, infatti, proprio in queste ore starebbe valutando di prendere una decisione pesantissima. Che potrebbe cambiare radicalmente (e come) la prossima stagione – e quindi il futuro – del club partenopeo