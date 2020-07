Calciomercato Napoli – Un regalo enorme per Gattuso: chi è mister X?

Napoli calcio – Mister X è la sorpresa? ADL ci pensa

Grosse novità in arrivo: ADL non vuole deludere Gattuso. Non che abbia pressioni di qualche tipo da parte dell’allenatore azzurro, ma va detto che i risultati portati da Ringhio sembrano voler essere ripagati dalla società. La situazione è chiara: Rino ha preso in mano una situazione difficilissima e adesso, sta riuscendo nel quasi impossibile compito di ricompattare una squadra e allo stesso tempo, fare risultati. La Coppa Italia non sarà lo scudetto, tutto assume un sapore diverso se si calcola come era iniziata la stagione.

Ecco forse uno dei motivi per cui la società intende premiare Gattuso. Dandogli dei rinforzi che possano accontentarlo sotto tutti i punti di vista. E con un calciomercato strano come quello che ci apprestiamo a vivere tutto è davvero possibile. Grosse sorprese, sono attese per quel che riguarda l’attacco. L’addio di Milik potrebbe aprire porte inaspettate, anche oltre le solite voci di cui sentiamo parlare.

Qualcuno bolla come verosimile, l’idea – ad esempio – che porta ad Immobile. Proprio di queste ore la sua storia instagram diretta a chi, fra i tifosi laziali, ha insultato la sua famiglia probabilmente per gli scarsi risultati che arrivano dal campo. ADL potrebbe convincerlo a tornare nella sua Napoli, sogno (forse) in un cassetto che Ciro non ha mai cancellato. E poi, oltre a lui, anche tante altre piste che però, per adesso, non hanno un nome. Quello che si immagina, è qualcosa comunque di molto importante. Un mercato che possa accomodare le scelte del tecnico e allo stesso tempo infiammare la folla. Che il prossimo anno, evidentemente, vuole tornare a lottare per grandi traguardi. Dimenticando tutto il brutto di questa stagione che solo grazie a Gattuso, ha tornato ad avere un senso. E proprio Gattuso, parlando di mercato, avrebbe già preparato la lista della spesa per la prossima sessione di trattative. Ecco i nomi per il suo Napoli >>> VAI ALLA LISTA