Napoli Calcio – Mercato, mister 70 milioni era vicino: ADL ci riprova?

NAPOLI CALCIO– Ci sono molte squadre che durante le sessioni di mercato dichiarano apertamente i propri obiettivi. A volte li raggiungono, altre no. Ce ne sono altre, invece, che lavorano in sordina per chiudere operazioni colossali. Quando arriva la fumata bianca si grida al capolavoro, quando si conclude il tutto con un nulla di fatto, non c’è delusione per i tifosi, perché nessuno sapeva della trattativa. E’ proprio il caso del retroscena che ha rivelato Sky Sport su un grandissimo acquisto per i partenopei, che appena un anno fa è stato ad un passo.

Si tratterebbe, in realtà, di un clamoroso ritorno all’ombra del Vesuvio. Secondo la nota piattaforma televisiva De Laurentiis lo scorso anno aveva trovato l’accordo con Duvan Zapata per riportarlo in campania. Fu l’allora tecnico del Napoli Carlo Ancelotti a richiederne l’acquisto. Era stato proprio il club azzurro a scoprire l’attaccante colombiano nell’estate del 2013, prelevandolo dall’Estudiantes per 7,5 milioni. L’attuale centravanti degli orobici non era riuscito ad affermarsi sotto l’egida di Benitez e di Sarri. Tanto è vero che finì prima in prestito all’Udinese e poi alla Sampdoria a titolo definitivo per circa 20 milioni. A Bergamo con Gasperini arrivò l’esplosione definitiva e la corte di molte big italiane ed europee. Come detto in precedenza, i partenopei lo scorso anno furono vicinissimi a riportare Zapata a Napoli, cosa mancò per arrivare a dama?

Un particolare non trascurabile. Percassi chiese per cedere il suo gioiello ben 70 milioni di euro. Nonostante le parti si fossero avvicinate grazie all'inserimento come contropartita tecnica di Roberto Inglese (attaccante ora al Parma), non se ne fece nulla, vista la richiesta economica ritenuta eccessiva. De Laurentiis questa estate ha deciso di investire quella mastodontica cifra per Osimhen, magari non ancora affermato come Zapata, ma con grandissime potenzialità e con 8 anni di meno. Non è detto che un nuovo assalto non possa esserci in futuro.