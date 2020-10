Calciomercato Napoli – Gattuso tuona: vuole questi due calciatori

Calciomercato Napoli , Gattuso spinge per mantenere in rosa due calciatori

NAPOLI CALCIO– Il calciomercato estivo ha consegnato a mister Gattuso una squadra rinforzata dagli arrivi di Osimhen, Bakayoko, Petagna e Rrhamani. Questi ultimi due, in realtà, erano stati già acquistati a gennaio. Le prime due uscite ufficiali hanno dimostrato che la compagine campana potrà dire la sua anche per la lotta al vertice. L’intoppo del 3 a 0 a tavolino per la gara non disputata all’Allianz Stadium non ha scalfito le certezze del Napoli. Il tecnico degli azzurri guarda anche al futuro, in tal senso avrebbe fatto una richiesta diretta al ds Giuntoli.

Ringhio non vuole lasciare nulla al caso e pretende di mantenere l’ambiente compatto e senza distrazioni extra campo. Ecco perché avrebbe chiesto alla società di prolungare i contratti di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic, entrambi in scadenza il prossimo giugno. Questa indiscrezione è stata confermata dal portale NapoliMagazine.com: “Gattuso lavora come un martello per accrescere l’autostima del gruppo. Lo sa che ha per le mani una squadra forte e profonda in ogni ruolo. Il mister spinge anche per i rinnovi di Hysaj e Maksimovic, decisamente più vicino l’albanese, ancora troppo esose invece le pretese del centrale”.

Per risolvere la vicenda legata ai due calciatori del Napoli si cercherà di trovare un accordo entro fine mese. Gli stessi agenti di Hysaj e Maksimovic vorrebbero conoscere il destino dei propri assistiti il prima possibile. Intanto Gattuso aspetta che tornino in gruppo anche Zielinski e Elmas, ma prima c'è lo scoglio Atalanta da superare. Subito dopo, però, Ringhio chiederà di accelerare per le due situazioni sopra citate, che gli starebbero particolarmente a cuore.