Napoli Calcio – Mercato, ultim’ora SkySport: salta tutto, l’affare non si fa

CALCIO NAPOLI – Tante novità in ore caldissime di mercato. Una di queste, ci racconta molto chiaramente di come fino alla fine sono attesi in casa Azzurra dei colpi di scena mica da ridere, rispetto al mercato. Tanto per iniziare va detto che Gattuso, dovrà dire probabilmente addio in maniera definitiva a Veretout. Il giocatore, non si muoverà da Roma. E’ una conferma, non proprio una sorpresona. Diverso il discorso, invece, per quanto riguarda Vecino.

Stando a quanto viene riportato da SkySport infatti, quella che sembrava essere una trattativa pronta ad andare in porto nell’arco di poche ore, si sarebbe alla fine arenata in maniera piuttosto significativa. Salvo colpi di scena, il giocatore rimarrà a Milano. E non sarà a disposizione del tecnico dei partenopei. Che invece, potrebbe avere in squadra un altro acquisto a cui si starebbe lavorando proprio in questi giorni.

Il riferimento va ovviamente a Bakayoko che secondo tutti gli esperti di mercato, sarebbe al momento l'obiettivo numero uno del Napoli. Alfredo Pedullà, parlando in diretta su Sportitalia, ha fatto il punto della situazione: "Il Napoli sta senza dubbio cercando un centrocampista e vuole sfruttare il grande feeling tra Tiemoué Bakayoko e Gattuso. Ma non solo: il giocatore di proprietà del Chelsea ha aperto completamente al suo allenatore che vorrebbe ritrovare a Napoli. Ci sono fitti dialoghi in corso, serve uno sforzo da parte di De Laurentiis ma il Chelsea è già stato allertato". Insomma, le possibilità ci sono e come. E questo, ovviamente, sarebbe un bel regalo finale in vista di una stagione che si preannuncia davvero molto complicata per tutte le squadre di Serie A e non solo.