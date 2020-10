Calciomercato Napoli – Furia ADL: ecco cosa è successo

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Il calciomercato è ufficialmente chiuso. Il conto alla rovescia è scaduto. “Il dado è tratto” direbbe Giulio Cesare. Adesso ogni presidente si ritroverà a fare i conti con la rosa che ha costruito, sfoltito e limato negli ultimi mesi. Gattuso è molto soddisfatto del mercato partenopeo. Ogni sua richiesta, o quasi, è stata accontentata. Voleva un attaccante ed è arrivato Osimhen. Voleva un centrocampista ed è arrivato Bakayoko. Persino il gigante senegalese è rimasto a guardia del pacchetto difensivo. Ma ad essere insoddisfatto, forse, è ADL.

Il “caso-Milik” è stato al centro della sessione di mercato ogni singolo giorno. Il centravanti polacco aveva trovato – secondo le indiscrezioni – un accordo con i giallorossi e perfino il patron degli azzurri era probabilmente riuscito a trovare la quadra con la dirigenza capitolina. Dopo qualche esame in più, però, tutto è saltato. Milik è rimasto a Castel Volturno e Dzeko a Trigoria. Dopo qualche settimana e qualche voce derivante dall’Inghilterra, l’attaccante continuava ad essere sempre più un peso. Fino a quando la Viola non ha bussato alla porta azzurra. Commisso sapeva che Chiesa sarebbe partito e voleva un’altra pedina da inserire nel reparto offensivo. Questa volta, però, a far saltare tutto ci ha pensato il polacco. E Repubblica ha fatto luce sulla situazione.

“E così ha detto no ai viola materializzando per il Napoli una perdita di almeno 20 milioni, circostanza che ha fatto infuriare il presidente De Laurentiis” – nel quotidiano si può anche leggere che – “Il numero uno azzurro non ha gradito l’atteggiamento dei bianconeri sul suo giocatore”. Insomma, non scopriamo adesso che le due società non provino così tanto affetto l’una per l’altra. Ma qualcosa in più, sicuramente, ADL sperava di ottenere. Detto questo, c’è un motivo per cui ora i tifosi del Napoli possono davvero sognare >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA