Napoli Calcio – Notizia bomba nella notte: “Lo ha detto Di Marzio”

Calcio Napoli , novità molto positive: che succede?

Noi ve lo avevamo detto: il Napoli non si ferma. Il Napoli è in movimento. E non solo in mezzo al campo, ma anche per quel che riguarda il mercato. La dirigenza sta progettando il futuro e niente, sembra poterla fermare. Nelle ultime ore sono arrivate novità molto interessanti rispetto a molte questioni. La prima: una cessione a sorpresa. Potrebbe essere quella di Petagna che secondo quanto scrive AreaNapoli.it, potrebbe – alla fine – non indossare la maglia azzurra. Il giocatore non vede l’ora, ma Giuntoli starebbe facendo delle serie valutazioni in questo senso. E per questo, il calciatore potrebbe essere ceduto ancor prima di giocare per il Napoli. E poi? E poi c’è la seconda indiscrezione, molto ma molto grossa.

Sì, perché come ha riportato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore Giuntoli ha spiazzato tutti. Facendo perdere le sue tracce e depistando tutti gli addetti ai lavori. Il tutto, per un appuntamento con Osimhen ed i nuovi interlocutori. Il tutto, per ribadire l'importanza del calciatore per il futuro del Napoli che si sarebbe già impegnata a mettere sul tavolo 60 milionii di euro, bonus compresi. Per gli azzurri, questo incontro avrà un solo obiettivo finale: non perdere altro tempo e mettere le mani sul giocatore, senza nessun tipo di rischi. Quindi, con le visite mediche da organizzare il prima possibile. Il Napoli ha la forte intenzione di portare a casa il risultato. Giuntoli, ce la metterà tutta per riuscirci.