Napoli Calcio – Ottima notizia, ma Gattuso non si fida

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – La fortuna aiuta gli audaci, ma anche i saggi. Lorenzo Insigne ha dimostrato una grande intelligenza a fermarsi appena ha sentito dolore nel match di giovedì sera. Proprio grazie allo stop istantaneo da parte del folletto partenopeo, il suo infortunio alla coscia sinistra si è rivelato molto meno grave del previsto. Come riporta Il Mattino “i tempi di recupero saranno molto più brevi rispetto all’infortunio muscolare subito contro il Genoa quando è stato assente un mese”. Probabilmente basterà una settimana a Il Magnifico per tornare a disposizione, anche se ci sarebbe un retroscena clamoroso sul suo ritorno in campo.

Secondo La Repubblica Lorenzo Insigne starebbe spingendo addirittura per la convocazione per il match di domenica contro il Sassuolo. Non per giocare dall’inizio, ovviamente, ma per sedere in panchina e poi chissà. Il Napoli avrebbe già deciso di non rischiare nulla in questo caso. Non vuole perdere uno dei suoi uomini migliori soltanto per bruciare le tappe. Proprio il tecnico Gattuso è stato categorico sul fatto di non accelerare i tempi. La rosa a sua disposizione permette di affrontare la sfida con gli emiliani in totale serenità. Quindi, più razionalmente, quando potrebbe tornare in campo il capitano?

Premettendo che le condizioni di Insigne verranno valutate di giorno in giorno, con tutta probabilità non sarà rischiato neanche contro il Rijeka giovedì prossimo. Ci sarà spazio per lui con il Bologna il prossimo 8 novembre, o al massimo tornerà dopo la sosta per le nazionali.