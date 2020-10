Calciomercato Napoli, Gattuso chiede un suo pupillo: c’è già l’offerta

Calciomercato Napoli , Gattuso ha chiesto ad ADL un regalo di Natale

NAPOLI CALCIO– Fra i segreti di un Napoli devastante in questo primo scorcio di stagione (se si esclude lo scivolone con l’AZ Alkmaar) c’è sicuramente un calciomercato che ha regalato dei calciatori clamorosi sia per rendimento che per potenzialità future. Stiamo parlando ovviamente di Bakayoko e Osimhen. Il primo diga quasi insormontabile a centrocampo e di una continuità disarmante, il secondo vero e proprio crack della scorsa campagna acquisti. Nonostante la rosa degli azzurri sia completa e molto forte, il tecnico Gennaro Gattuso ha espresso un desiderio al suo presidente.

Secondo Pianeta Milan il tecnico del Napoli vorrebbe portare all’ombra del Vesuvio il suo pupillo Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano non era ancora sbocciato definitivamente quando Ringhio sedeva sulla panchina rossonera, mentre ora è un pilastro della mediana di Pioli. La difficoltà nel trovare l’accordo per il rinnovo (scadenza attuale 2022), potrebbe aprire scenari impensabili fino a qualche mese fa. Ma c’è di più. La dirigenza partenopea avrebbe già in mente l’offerta da presentare al Diavolo per strappare l’ex Atalanta al club meneghino: Diego Demme più 20 milioni. Il centrocampista tedesco è finito ai margini del progetto di Gattuso e potrebbe salutare già a gennaio. Su questa operazione ci sono due considerazioni da fare.

La prima è che probabilmente servirà un'offerta più alta per convincere Maldini a cedere il suo gioiello. La seconda è che le ultime indiscrezioni che vedrebbero il Real Madrid tornato prepotentemente alla carica per Fabian Ruiz (LEGGI SUBITO LA NOTIZIA), potrebbero accelerare la trattativa con il club rossonero.