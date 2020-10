Napoli Calcio – Pedullà: “C’è l’accordo e una grossa novità”

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Gli amici Pippo Inzaghi e Gennaro Gattuso si sfidano nel derby campano delle 18. Il Benevento ha dimostrato di poter stare in Serie A senza essere una semplice comparsa, il Napoli non potrà assolutamente permettersi di sottovalutare le Streghe come fatto giovedì con l’AZ Alkmaar. L’unica via per continuare a sognare lo scudetto è vincere senza se e senza ma. Che la squadra sia entrata nei cuori dei suoi tifosi è fuori da qualsiasi dubbio, Ringhio viene osannato dal pubblico perché si è dimostrato uomo vero e ottimo tecnico. Anche la società ha capito il valore del mister calabrese e starebbe accelerando per rinnovargli il contratto. Alfredo Pedullà, però, svela tramite il proprio sito che ci sarebbe una novità importantissima.

“C’è un accordo di massima per il rinnovo. La novità è che si potrebbe arrivare alla firma già la prossima settimana. Le parti sono in contatto costante con la mediazione di Jorge Mendes, la fumata bianca è vicina. La nuova intesa arriverà fino al 2023, piuttosto che fino al 2022 con opzione per una altro anno. Si tratta di dettagli, l’intesa c’è già. C’è voglia di accelerare, probabilmente saranno evitate le “famose” clausole”. Il prossimo step sarà, quindi, la vittoria esterna sul campo del Benevento. Poi, con il sorriso sulle labbra, Gattuso e ADL si dovrebbero incontrare già la prossima settimana per prolungare il contratto.

Alcuni portali, come Eurosport.it, sostenevano che per la firma si sarebbe atteso l’esito dell’Europa League. Ringhio, al di là dei risultati, ha fatto breccia nel cuore dei napoletani e del presidente De Laurentiis. Il rinnovo arriverà comunque, anzi, verrà siglato prima di sapere se l’avventura degli azzurri in Europa continuerà. Gattuso dovrebbe essere l’allenatore del Napoli ancora per tanto tempo. De Laurentiis non si limiterà a rinnovare il contratto di Gattuso. Sta anche preparando un calciomercato ambizioso. Il Napoli sogna: “Ecco chi potrebbe comprare ADL in attacco a gennaio” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA