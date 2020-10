Napoli Calcio, rivelazione clamorosa: “Ecco cosa è successo”

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO-La società campana ha sicuramente condotto un mercato estivo di grande valore. Fra le mosse più apprezzate dai tifosi del Napoli c’è sicuramente la permanenza di Kalidou Koulibaly. Il fortissimo centrale senegalese è stato come al solito al centro dell’interesse di tutti i maggiori club europei, soprattutto del Manchester City. I Citizens sono arrivati ad un passo dal chiudere la trattativa e persino il tecnico Gattuso era ormai rassegnato a perdere il suo baluardo difensivo. Ma poi cosa è successo?

La compagine allenata da Guardiola non era del tutto convinta della spesa consistente da sostenere (80 milioni di euro) per un calciatore alla soglia dei 30 anni. In più sembrerebbe che fra i due club il rapporto non sia dei migliori dai tempi dell’affare Jorginho del 2018. Ricordiamo, infatti, che il regista italo brasiliano era stato promesso al City, ma alla fine dei giochi, con un colpo di coda era stato ceduto al Chelsea. Come riporta il Corriere dello Sport, però, ci sarebbe anche un altro motivo per il quale la trattativa non sarebbe andata a buon fine.

Sembrerebbe che alla fine dello scorso campionato Fali Ramadani, agente di Koulibaly, abbia incontrato De Laurentiis dando la propria disponibilità a rinnovare con il Napoli. Il giocatore sarebbe stato entusiasta di rimanere all'ombra del Vesuvio, a patto di un ritocco sul proprio ingaggio. E' molto probabile che sia il Psg che il Manchester City tentino un nuovo approccio nelle prossime sessioni di mercato, ma non avranno dalla loro parte il desiderio impellente del calciatore di cambiare aria. Chi pensava ad un Allan-bis si dovrà ricredere, il colosso degli azzurri potrebbe restare a guidare la difesa del Napoli ancora per tanti anni, per la gioia del tecnico Gennaro Gattuso.