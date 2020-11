 Napoli Calcio – Robe da pazzi, Pedullà: “Ora serve un miracolo”

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Il Napoli di Gattuso si sta preparando per la gara di giovedì di Europe League contro il Rijeka, una vittoria in Croazia porrebbe una pietra importante per la qualificazione al turno successivo e farebbe dimenticare la debacle di domenica con il Sassuolo. Nelle segrete stanze di Castel Volturno, però, non si guarda solo al calcio giocato. Pedullà ha rivelato una follia che ha caratterizzato il calciomercato estivo del Napoli e che si ripercuoterà anche su quello di gennaio.

Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni della trasmissione Ne parliamo il lunedì su Canale 8 per analizzare il mercato del sodalizio azzurro: “Il confronto che c’è stato nei giorni scorsi tra De Laurentiis e Milik è finito con un sostanziale 0-0. Nessuno dei due va incontro all’altro, la situazione resta molto complicata. Il polacco è destinato a restare, una cessione sarebbe davvero miracolosa. Solo qualche pazzo in Italia o all’estero potrebbe prendere Arek Milik in estate proponendo una cifra importante. Arek Milik, nell’ultima sessione di calciomercato, ha fatto una follia”.

Il centravanti polacco ha rifiutato un’ offerta della Fiorentina di quattro milioni di euro. Il Napoli ne avrebbe incassati 25. E’ complicato spiegare il perché del rifiuto dell’ex Ajax. La cessione di Milik ai viola avrebbe fatto comodo a tutti, dal calciatore ai partenopei, ma non si è concretizzata”. Se fosse vera la rivelazione di Pedullà, smentirebbe tutte quelle voci che volevano il calciatore pronto a mettersi in gioco già da gennaio in una nuova squadra. Se il braccio di ferro con la società continuerà ad essere così ostinato, sarà difficile che possa arrivare la fatidica fumata bianca. Intanto Giuntoli si starebbe muovendo per nuove operazioni sul mercato. Nel mirino un ex Bayern Monaco >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA