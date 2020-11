Calciomercato Napoli – Giuntoli ha un nuovo obiettivo: nome a sorpresa

Calciomercato Napoli , il ds dei partenopei si muove su un nuovo profilo

NAPOLI CALCIO – Si tratta di una macchina bellissima da vedere, emozionante da guidare, che provoca ammirazione e timore reverenziale in chi l’affronta, ma come tutte le macchine (anche quelle extra lusso), non è perfetta. Il Napoli ha messo in mostra in questo avvio di stagione tutte le sue potenzialità. Le ha messe in mostra, appunto, ma le ha fatte scendere in pista tutte? Probabilmente no. Nelle prime 7 partite disputate fra campionato e coppa è emersa una lacuna importante, che potrebbe far perdere valore alla Cadillac azzurra.

La fascia sinistra ha bisogno assoluto di un rinforzo di qualità. Ghoulam non fornisce alcuna garanzia dal punto di vista fisico, Mario Rui si limita spesso a fare il compitino. Paradossalmente Hysaj, adattato in quel ruolo, ha fatto vedere le cose migliori. Il nome più in voga resta quello di Emerson Palmieri del Chelsea, ma nelle ultime ore ne è spuntato un altro molto interessante. Secondo calciomercato.it il ds Giuntoli sarebbe sulle tracce di Derrick Kohn, classe 1999 del Willem II, cresciuto nel Bayern Monaco e nell’Amburgo. Il terzino sinistro tedesco nato da genitori ghanesi, ha dimostrato di saper coprire bene tutta la fascia, rivelandosi un assist man di tutto rispetto. Da tempo nel giro delle nazionali giovanili della Germania, ha attirato l’interesse del Napoli che, per ora, ha solamente chiesto informazioni.

E' chiaro che la prima scelta per quel ruolo è stata individuata da tempo (Palmieri), ma guai a trascurare le sorprese come Kohn, visto che il club partenopeo si è dimostrato molto attento sul mercato dei giovani talentuosi. Vedremo se a gennaio Giuntoli passerà da un semplice sondaggio per il tedesco a qualcosa di più concreto.