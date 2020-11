Napoli Calcio – Sconfitta inaspettata: annuncio di ADL rimandato

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Poteva essere una domenica da sogno, con la quinta vittoria su cinque partite disputate in campionato e invece il Sassuolo ha fatto il colpaccio al San Paolo. Si sarebbe potuto festeggiare due eventi importanti in pochissimo tempo. De Laurentiis aspetterà per annunciare quello che tutti i tifosi partenopei aspettano con trepidazione.

Come riporta Il Mattino, Gattuso e De Laurentiis avrebbero trovato l’accordo definitivo per il rinnovo di contratto del mister calabrese. Ringhio si dovrebbe legare ai colori azzurri per altre due stagioni, fino al 2023. Il tecnico del Napoli avrebbe convinto ADL a non inserire alcuna clausola sul suo contratto. Lo stipendio di Gattuso verrà portato fino a 1,9 milioni di euro, rispetto agli attuali 1,4 milioni. Ma non è tutto! Saranno inseriti nell’accordo anche una serie di bonus legati al rendimento della squadra e soprattutto ai trofei conquistati. Ricordiamo che i partenopei disputeranno anche la Super Coppa Italiana contro la Vecchia Signora.

I premi più ghiotti, neanche a dirlo, saranno per la conquista dello scudetto e dell'Europa League. Entrambi obiettivi ai quali De Laurentiis vuole puntare con convinzione. C'è chi sostiene che nel recente pranzo a Castel Volturno sia già arrivata la firma del tecnico e che il patron dei campani stia solo aspettando il momento più opportuno per l'annuncio. A spingere affinché la trattativa si chiudesse in tempi strettissimi, sarebbe stato il direttore sportivo Giuntoli. Il ciclo del Napoli targato Gattuso continuerà ancora per tanto tempo. E ora testa già al match di giovedì contro il Rijeka, guai a sottovalutare la squadra croata.