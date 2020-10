Napoli Calcio – Show degli azzurri, ma Gattuso sbotta

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO– Partita maiuscola dei partenopei contro l’Atalanta. Orobici ammutoliti di fronte al primo tempo a ritmi metafisici da parte degli uomini di Gattuso. La prima frazione, infatti, si è chiusa con un perentorio 4 a 0. E sarebbero potuti essere di più. Il Napoli risponde sul campo alla settimana caratterizzata dalla sentenza del Giudice Sportivo che ha decretato la penalizzazione di un punto in classifica e il 3 a 0 a tavolino contro la Vecchia Signora. A fine gara, però, Gattuso non ha resistito e ha sbottato.

“Che peccato non essere andati a Torino. Sono il più incazzato di tutti per non aver giocato. I bianconeri sono un cantiere aperto. Avrei schierato la stessa formazione che ha sconfitto l’Atalanta. Alle 18:55 molti di noi erano sul pullman. La verità è che eravamo pronti per giocare”. Queste le parole di Ringhio ai microfoni di Sky, che sanno di rivalsa, ma nelle quali si carpisce anche molto rammarico per la mancata disputa del match contro i campioni d’Italia. Gattuso si esprime anche sul valore dell’avversario affrontato oggi e sulla lotta per il titolo.

"Non mi aspettavo una vittoria del genere perché conoscevo il valore dei nerazzurri. L'Atalanta era fra le squadre più in forma del campionato, un'altra compagine avrebbe preso sei o sette gol. Scudetto? La squadra è forte, ma deve girare tutto nel verso giusto. Con il Covid non si può stare tranquilli".