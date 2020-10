Napoli Calcio – Spunta un dato impressionante, avete letto?

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO– Guardare il Napoli giocare a calcio è una gioia per gli occhi, non solo per i tifosi partenopei. Annichilita la tanto decantata Atalanta con un’autorevolezza e un’apparente semplicità da mettere quasi paura. Alla base del ciclo vincente di Gennaro Gattuso un mercato che sta dando i suoi frutti sin da subito. Koulibaly è tornato il muro di un paio d’anni fa. Bakayoko si è dimostrato immediatamente un calciatore fantastico e diga insormontabile davanti alla difesa. Ma il vero segreto dell’impatto devastante degli azzurri è l’acquisto di Osimhen.

Come riporta il Corriere della Sera, l’attaccante nigeriano ha convinto Ringhio a modificare l’assetto della squadra, passando da un canonico 4-3-3 ad un 4-2-3-1 studiato per sfruttare al meglio la capacità di Osimhen di fare reparto da solo. In più, in questo modo, è più semplice trovare spazio ai piccoletti sulla trequarti. Fino ad ora, l’acquisto più costoso della storia del Napoli (70 milioni più bonus) ha siglato una sola rete, ma c’è un dato impressionante che fa capire la sua importanza in campo. Sui 270′ disputati dai partenopei, Osimhen ha preso parte a 203′, nei quali gli azzurri sono andati a segno ben 12 volte. Facendo un rapido calcolo significa che ogni 15′ circa i tifosi partenopei hanno potuto esultare.

L'abbraccio di Gattuso a fine gara rivela un'amore corrisposto fra i due. "Ci mancava uno come Victor, sono innamorato di lui", si lascia sfuggire il tecnico calabrese nel post partita. Con numeri del genere (aspettando che lieviti anche quello dei gol segnati) il Napoli può tornare a fantasticare su un obiettivo al quale si è andati più volte vicino, senza riuscire a coronarlo, lo scudetto. Questo team può raggiungere qualsiasi traguardo.